Минниханов об атаке БПЛА: Мы должны своими силами решать вопросы безопасности

Энергетическая область одна из самых уязвимых и строить новые объекты необходимо с большим запасом прочности. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском форуме по энергетике.

«Вчерашняя ситуация говорит какие участки самые поражаемые и ощутимые - конечно, энергетика. Это наши производства, которое работают на энергетике. И враг это чувствует», - сказал он.

Минниханов отметил, что противоракетная оборона решает свои задачи, в то время как каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет должны своими силами решать вопросы безопасности.

«Все, что мы говорили, где у нас будут проблемы, — это свершилось. Видимо, из-за того что ураза и пост православный всевышний дает нам знак: очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя», — подчеркнул Минниханов.