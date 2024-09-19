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Аэропорт Казани предупредил о возможности изменений в расписании в октябре
Аэропорт Казани предупредил о возможных изменениях в расписании полетов в период с 21 по 25 октября.
«Актуальную информацию о рейсах можно получить, обратившись в авиакомпанию, с которой заключен договор об авиаперевозке, или в справочную службу аэропорта: 8 (843) 267-88-07, 8-937-617-91-99», — говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендуют в этот период прибывать в аэропорт не менее чем за два-три часа до вылета.
В столице Татарстана с 22 по 24 октября пройдет шестнадцатый по счету саммит БРИКС. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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