Аэропорт Казани предупредил о возможности изменений в расписании в октябре

Аэропорт Казани предупредил о возможных изменениях в расписании полетов в период с 21 по 25 октября.

«Актуальную информацию о рейсах можно получить, обратившись в авиакомпанию, с которой заключен договор об авиаперевозке, или в справочную службу аэропорта: 8 (843) 267-88-07, 8-937-617-91-99», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют в этот период прибывать в аэропорт не менее чем за два-три часа до вылета.

В столице Татарстана с 22 по 24 октября пройдет шестнадцатый по счету саммит БРИКС. Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.