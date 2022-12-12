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Ру Тат
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Происшествия
12 декабря 2022  07:54
Полина Шевчук

Аэропорт Казани после непогоды начал работать в штатном режиме

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Международный аэропорт «Казань» открыт на приём и выпуск воздушных судов, взлётно-посадочные операции осуществляются в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Адель Гатауллин.

«С пассажирами задержанных рейсов ведут работу представители авиакомпаний. Для получения подробной информации просим обращаться также в справочную службу аэропорта по номеру телефона 8-843-267-88-07, а также следить за данными на онлайн-табло аэропорта», – уточнил Гатауллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что аэропорт в Казани не отправляет и не принимает рейсы из-за непогоды.

 

#аэропорт Казань #непогода #задержка рейса
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