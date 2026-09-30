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Общество 30 сентября 2026 11:18

Аэропорт Казани на треть увеличил пропускную способность на международных рейсах

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Аэропорт Казани на треть увеличил пропускную способность на международных рейсах
Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Международный аэропорт Казани на 33% увеличил пропускную способность при обслуживании пассажиров на международных рейсах в направлении вылета из РФ. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Такого результата удалось достичь «за счет перераспределения существующих пропускных модулей паспортного контроля», уточнили в пресс-службе.

Для повышения комфорта при вылете за границу были применены технические решения в виде установки дополнительных паспортных кабин для проведения пограничного контроля.

Кроме того, в пресс-службе аэропорта напомнили, что в ближайшем будущем будет открыт новый терминал внутренних авиарейсов.

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#международный аэропорт казань
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