Аэропорт Казани на треть увеличил пропускную способность на международных рейсах
Международный аэропорт Казани на 33% увеличил пропускную способность при обслуживании пассажиров на международных рейсах в направлении вылета из РФ. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Такого результата удалось достичь «за счет перераспределения существующих пропускных модулей паспортного контроля», уточнили в пресс-службе.
Для повышения комфорта при вылете за границу были применены технические решения в виде установки дополнительных паспортных кабин для проведения пограничного контроля.
Кроме того, в пресс-службе аэропорта напомнили, что в ближайшем будущем будет открыт новый терминал внутренних авиарейсов.