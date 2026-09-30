Аэропорт Казани на треть увеличил пропускную способность на международных рейсах

Фото: пресс-служба аэропорта Казани

Международный аэропорт Казани на 33% увеличил пропускную способность при обслуживании пассажиров на международных рейсах в направлении вылета из РФ. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Такого результата удалось достичь «за счет перераспределения существующих пропускных модулей паспортного контроля», уточнили в пресс-службе.

Для повышения комфорта при вылете за границу были применены технические решения в виде установки дополнительных паспортных кабин для проведения пограничного контроля.

Кроме того, в пресс-службе аэропорта напомнили, что в ближайшем будущем будет открыт новый терминал внутренних авиарейсов.