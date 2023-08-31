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Аэропорт «Казань» принял восемь рейсов, прибывших из-за ограничений в Домодедове
Международный аэропорт «Казань» принял восемь рейсов, прибывших в столицу РТ из-за ограничений, введенных в Домодедове. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани Аделя Гатауллина сообщает РИА Новости.
Ограничение действовало с 5.21. За это время в Казань прибыли самолеты из Абакана, Екатеринбурга, Ургенча, Кургана, Кемерово, Новосибирска и два — из Омска.
«В период с 07.00 до 08.20 (время московское) 31 августа международный аэропорт „Казань“ имени Г. Тукая в связи с введенным временным режимом работы аэропорта „Домодедово“ (Москва) принял на запасной аэродром восемь рейсов», — заявил собеседник агентства.
Напомним, что сегодня силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы.
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