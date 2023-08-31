Российская ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

В Московской области на юго-востоке был сбит беспилотник, летевший к сторице РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны в Воскресенском районе. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

В данный момент на месте падения БПЛА работают экстренные службы.

По информации Минобороны, это был беспилотник ВСУ самолетного типа.

По данным агентства, в связи с инцидентом московские аэропорты вводили ограничения на прием и вылет самолетов. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево было задержано 59 рейсов.