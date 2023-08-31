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Российская ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
В Московской области на юго-востоке был сбит беспилотник, летевший к сторице РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны в Воскресенском районе. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.
В данный момент на месте падения БПЛА работают экстренные службы.
По информации Минобороны, это был беспилотник ВСУ самолетного типа.
По данным агентства, в связи с инцидентом московские аэропорты вводили ограничения на прием и вылет самолетов. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево было задержано 59 рейсов.
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