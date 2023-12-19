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Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов
Временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропорту Домодедово, шесть бортов перенаправлены на запасные аэродромы, рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Ранее мы сообщали, что в подмосковном Одинцово сбили украинский беспилотник. В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
В свою очередь во Внуково также указали, что временно закрывают прием и выпуск рейсов по независящим от воздушной гавани причинам.
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