Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов

Временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропорту Домодедово, шесть бортов перенаправлены на запасные аэродромы, рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Ранее мы сообщали, что в подмосковном Одинцово сбили украинский беспилотник. В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В свою очередь во Внуково также указали, что временно закрывают прием и выпуск рейсов по независящим от воздушной гавани причинам.