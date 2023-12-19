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В подмосковном Одинцово сбили украинский беспилотник
Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском округе. Об этом в своем Telegram-канале заявил Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – указал он.
В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб.
Ранее аэропорт Внуково сообщил, что временно закрывает прием и выпуск рейсов по независящим от воздушной гавани причинам.
В свою очередь сегодня Минобороны РФ сообщило, что средствами ПВО сбиты беспилотники в Калужской и Брянской областях.
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