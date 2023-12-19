В подмосковном Одинцово сбили украинский беспилотник

Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Одинцовском округе. Об этом в своем Telegram-канале заявил Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – указал он.

В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее аэропорт Внуково сообщил, что временно закрывает прием и выпуск рейсов по независящим от воздушной гавани причинам.

В свою очередь сегодня Минобороны РФ сообщило, что средствами ПВО сбиты беспилотники в Калужской и Брянской областях.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.