Аэропорт «Бегишево» начал обслуживать все внутренние рейсы в новом терминале

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Все внутренние рейсы аэропорта «Бегишево» стали обслуживаться в новом пассажирском терминале В пропускной способностью по 200 пассажиров в час на прилет и вылет. C 3 сентября он принимал только прибывающие рейсы, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Перевод рейсов из терминала А в новый терминал В осуществлялся поэтапно для проверки функционирования и отладки всех технологических систем в реальных условиях обслуживания рейсов», – пояснили в пресс-службе.

В трехэтажном здании площадью более 8,9 тыс. кв. метров установлены лифты, эскалатор, системы обработки багажа. По сравнению со старым терминалом он имеет большее количество линий предполетного досмотра и стоек регистрации.

Здесь пассажирам доступны зоны ожидания, современный бизнес-зал, услуги для маломобильных граждан, комната матери и ребенка, молельные комнаты для православных и мусульман, кафе, магазины, вендинговые аппараты.

Открытие терминала В состоялось 2 сентября. Участие в торжественной церемонии принял Раис Татарстана Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».