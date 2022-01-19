Аэропорт Алма-Аты вернулся к штатному режиму работы

Аэропорт Алма-Аты сегодня возобновил работу в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

С сегодняшнего дня на всей территории Казахстана, в том числе в Алма-Ате и Аматинской области, перестал действовать режим чрезвычайного положения, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

«В связи с завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа в Алматы с 00.00 19 января (21.00 мск) международный аэропорт Алматы начинает работать в штатном режиме», — отмечается в тексте.