В Казахстане 19 января полностью отменят режим ЧП

19 января на всей территории Казахстана будет отменен режим чрезвычайного положения. Об этом в своем Facebook рассказал пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали.

Он напомнил, что сейчас режим ЧП действует в Нур-Султане и Алма-Ате, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях. В остальных регионах он был снят досрочно. «Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни», — написал Уали в Facebook.

«19 января года в 00.00 в Алма-Ате завершаются режим чрезвычайного положения и комендантский час», — уточняет комендатура Алма-Аты, где сохраняется самый высокий, «красный» уровень террористической опасности.

В городе ведется постоянное патрулирование, в котором задействованы полиция, военные Нацгвардии и Минобороны, по-прежнему работают блокпосты.