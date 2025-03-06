Аэронавты Татарстана хотят добиться рекорда, проведя состязания на куполе воздушного шара

Фото предоставлено GMB AERO

Аэронавты Татарстана планируют установить мировой рекорд, организовав состязания или просто занятия спортом на куполе летящего воздушного шара. Об этом «Татар-информу» рассказали в аэроклубе GMB AERO, который регулярно организует в республике события для воздухоплавателей.

«Сейчас продумываем концепцию следующего рекорда. То есть нужно понимать, кто будет на куполе. Бокс уже был. Может быть, это будет футболист, который будет набивать мяч. Может быть, это будет что-то другое», – детализировал концепцию собеседник агентства.

При этом в качестве примера в GMB AERO сослались на первый в мире боксерский бой на ринге, установленном на куполе летящего воздушного шара (без парашютов), состоявшийся 21 августа прошлого, 2024 года. Проект реализовал московский парашютист Сергей Бойцов вместе с командой единомышленников под эгидой Федерации бокса России. Поединок прошел на высоте 1600 метров. Событие в итоге было включено в Книгу рекордов России:

В качестве рефери выступил сам парашютист-экстремал Сергей Бойцов. Сразились друг с другом Антон Волгин и Роман Шибаев. На подготовку проекта у Бойцова ушло несколько лет, а на реализацию – шесть месяцев. Всего для воплощения идеи в жизнь понадобилась команда из 73 человек. Установление рекорда было зафиксировано в том числе с помощью короткометражного фильма.

В ходе реализации проекта было осуществлено пять подъемов и полетов. Трижды повреждалась оболочка шара. Четыре раза конструкторы усовершенствовали модель ринга. За час Волгин и Шибаев провели несколько раундов продолжительностью от пяти до семи минут каждый. Затем участники надели парашюты и спрыгнули с воздушного шара.

Воздушный шар, на котором был установлен боксерский ринг, – аэростат российского производства, один из самых больших в России, объемом 10 тыс. куб. метров и вместимостью от 16 до 20 человек. Управлял им Иван Меняйло, пилот-инструктор клуба «Аэровальс», мастер спорта воздухоплавательного спорта, дважды чемпион России и дважды обладатель Кубка России, 52-й среди 688 участников мирового рейтинга AI World Hot Air Balloon, президент Федерации воздухоплавательного спорта России. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России.

Именно на этом аэростате Иван Меняйло и Федор Конюхов некогда установили действующий до сих пор абсолютный мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате (категория АХ) – 55 часов 9 минут 47 секунд. По словам пилота, это заслуженный шар, который ставит новые и новые рекорды.

Вокруг шара летал спортивно-пилотажный самолёт Су-31 МХ. Управлял им Константин Боровик – мастер спорта России по самолетному спорту, командир пилотажной группы «Первый Полет», чемпион мира в классе Advanced в командных соревнованиях 2021 года, бронзовый призер чемпионата мира 2017 года на Як-52. Летчик выполнял вокруг аэростата фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, колокол, кобру, перевернутый полет, бочки.

Кроме того, вокруг шара летал вертолет Robinson. Им управлял Денис Рубцов со стажем работы в авиации более 20 лет и налетом свыше 1000 часов.

Фото и видео предоставлено GMB AERO.