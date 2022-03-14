«Аэрофлот» скорректировал график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки, с помощью которых будут вывезены российские туристы. Об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

«Актуализация графика обусловлена задержкой в получении необходимых разрешений на выполнение заявленных международных рейсов», — сказано в сообщении.

Так, самолет из Шарм-эш-Шейха (SU6898) вылетит 15 марта в 13:00. Рейс из Хургады будет объединен с рейсом SU6898, таким образом он выполняется по маршруту Шарм-эш-Шейх — Хургада — Москва.

Вылет самолета из Коломбо (рейс SU626) запланирован на 16 марта: он вылетит в 01:30.