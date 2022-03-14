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Транспорт
14 марта 2022  08:58

«Аэрофлот» скорректировал график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки

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«Аэрофлот» скорректировал график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки, с помощью которых будут вывезены российские туристы. Об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании. 

«Актуализация графика обусловлена задержкой в получении необходимых разрешений на выполнение заявленных международных рейсов», — сказано в сообщении.

Так, самолет из Шарм-эш-Шейха (SU6898) вылетит 15 марта в 13:00. Рейс из Хургады будет объединен с рейсом SU6898, таким образом он выполняется по маршруту Шарм-эш-Шейх — Хургада — Москва. 

Вылет самолета из Коломбо (рейс SU626) запланирован на 16 марта: он вылетит в 01:30.

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