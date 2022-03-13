14 и 15 марта «Аэрофлот» организует спецрейсы из Шри-Ланки и Египта для россиян

«Аэрофлот» вывезет с помощью спецрейсов российских туристов, находящихся за рубежом. Самолеты вылетят из Шри-Ланки и Египта 14 и 15 марта, об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

«К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты Аэрофлота „туда-обратно“ с использованным полетным сегментом из РФ», — сказано в сообщении.

Так, 14 марта самолеты вылетят из Коломбо и Шарм-эш-Шейха, 15-го числа — из Хургады.