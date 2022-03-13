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Транспорт
13 марта 2022  13:35

14 и 15 марта «Аэрофлот» организует спецрейсы из Шри-Ланки и Египта для россиян

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«Аэрофлот» вывезет с помощью спецрейсов российских туристов, находящихся за рубежом. Самолеты вылетят из Шри-Ланки и Египта 14 и 15 марта, об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании. 

«К перевозке будут приниматься граждане России, имеющие билеты Аэрофлота „туда-обратно“ с использованным полетным сегментом из РФ», — сказано в сообщении.

Так, 14 марта самолеты вылетят из Коломбо и Шарм-эш-Шейха, 15-го числа — из Хургады.

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