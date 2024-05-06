Адвокаты замминистра обороны Иванова просят суд перевести его под домашний арест

Адвокаты замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, просят перевести его из СИЗО под домашний арест, передает РИА Новости.

В среду, 8 мая, суд рассмотрит апелляционную жалобу на арест обвиняемого в получении взятки на сумму 1 млрд 185 млн руб. заместителя министра обороны Тимура Иванова, на время следствия отстраненного от должности.

«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», — заявил адвокат Иванова Денис Балуев.

Иванов, занимая должность заместителя обороны РФ, курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор для получения взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.