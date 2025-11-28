Адвокат рассказала, как установить кондиционер на фасаде дома без нарушений

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 декабря в Жилищном кодексе РФ вводятся новые требования к использованию общедомового имущества многоквартирных домов (МКД). С начала зимы установка кондиционеров, спутниковых антенн и другого оборудования на фасадах возможна только с согласия большинства жильцов.

«Это логичное продолжение действующей практики: фасад – часть общего имущества, и суды давно признают самовольные установки нарушением», – прокомментировала «Татар-информу» нововведение доктор юридических наук, почетный адвокат России Людмила Айвар.

Если собственник повредит общедомовое имущество неправильной установкой кондиционера или как-то иначе, он будет обязан самостоятельно покрыть расходы на ремонт. По опыту Айвар, этот механизм тоже давно используется судами, теперь же его закрепляют прямо в Жилищном кодексе.

В первый месяц зимы вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты России, которые коснутся автомобилистов, жильцов многоквартирных домов и мигрантов. Подробнее – в обзоре «Татар-информа».