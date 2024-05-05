Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Адвокат Рамиля Шамсутдинова: Сообщения о массовом убийстве на СВО – фейк
В сети появились сообщения о том, что срочник Рамиль Шамсутдинов, который в 2019 году убил 8 своих сослуживцев, якобы совершил массовое убийство в зоне СВО. Данные сведения не соответствуют действительности и являются фейком. Об этом сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
Он заявил, что в настоящее время Рамиль находится во 2-й колонии в Тюмени, в зоне СВО его нет.
«Никаких убийств и других преступлений он не совершал. 4 июня, в день рождения Рамиля, его отец и братья собираются к нему на длительное свидание», – сообщил адвокат.
Отметим, что в декабре 2022 года появилась информация о том, что Рамиль Шамсутдинов хочет заключить контракт с ЧВК «Вагнер» и отправиться на спецоперацию.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников