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Происшествия
7 декабря 2022  12:38
Полина Шевчук

Расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов хочет вступить в ЧВК «Вагнер»

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Срочник Рамиль Шамсутдинов, который в 2019 году убил 8 своих сослуживцев, хочет отправиться в зону СВО. Об этом сообщает его адвокат Руслан Нагиев в своем телеграм-канале.

По словам Нагиева, Рамиль с детства хотел стать военным и после срочной службы планировал остаться служить в армии по контракту.
 
Сейчас Шамсутдинов отбывает наказание по месту жительства в ИК №2 в Тюмени.
По данным ряда СМИ, Рамиль Шамсутдинов хочет вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Он якобы уже написал заявление на вступление в добровольцы к «музыкантам». 
 

#чвк вагнера
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