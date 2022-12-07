Расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов хочет вступить в ЧВК «Вагнер»

Срочник Рамиль Шамсутдинов, который в 2019 году убил 8 своих сослуживцев, хочет отправиться в зону СВО. Об этом сообщает его адвокат Руслан Нагиев в своем телеграм-канале.

По словам Нагиева, Рамиль с детства хотел стать военным и после срочной службы планировал остаться служить в армии по контракту.



Сейчас Шамсутдинов отбывает наказание по месту жительства в ИК №2 в Тюмени.

По данным ряда СМИ, Рамиль Шамсутдинов хочет вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Он якобы уже написал заявление на вступление в добровольцы к «музыкантам».

