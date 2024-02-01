Адвокат Нагиев сообщил об освобождении блогера Расула Тавдирякова

В Казани освободили блогера Расула Тавдирякова, ранее подозреваемого в совершении преступления, связанного с «переводами денег». Об этом сообщил адвокат Руслан Нагиев.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что у правоохранительных органов появились вопросы к Тавдирякову в рамках возбужденного уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности. По версии следствия, группа татарстанцев в 2021 году направила деньги турецким кураторам в поддержку ИГ*.

«Я, как адвокат, хотел бы поблагодарить следователей Следственного управления СК по Татарстану за объективное расследование и справедливое решение», – отметил Нагиев.