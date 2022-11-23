Адвокат на прениях по делу участника ОПГ «Мамшовские»: «Он 20 лет жил честным человеком»

Сегодня в Верховном суде РТ продолжились прения по делу участника нижнекамской ОПГ «Мамшовские» – Ильнара Нуруллина. Его обвиняют в двух эпизодах убийства и в покушении на него.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Судья уточнил у подсудимого, в каком порядке с адвокатом они будут выступать. Ильнар Нуруллин ответил, что первым выскажется его защитник, а потом он. Свое, почти часовое выступление, адвокат начал с цитирования писателя Франца Кафки: «Сегодняшнее правосудие, очевидно, состоит в том, чтобы осудить человека не только невиновного, но и неосведомленного».

«В настоящем процессе мы судим человека, который не знает и не понимает, в чем он виновен. Мой подзащитный 20 лет жил спокойной жизнью честного гражданина и не знал, что он находится в розыске. Нуруллин не скрывался, женился, у него родились дети. Он спокойно их растил, водил в садик и школу, обращался к врачам. Даже в доме, в котором он проживал, находится участковый пункт полиции. Все это еще раз подтверждает тот факт, что он ни от кого не скрывался. Он преступления не совершал и не знал о том, что находится в розыске», – заявил адвокат Ильнара Нуруллина.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Следующим слово предоставили Ильнару Нуруллину. Он высказал свое сомнение о словах свидетелей. И повторил, что ни в каком преступлении он не участвовал.

«Свидетели не узнают свои подписи на протоколах дознания, они об этом заявляли на заседаниях ранее. Если присмотреться к материалам дела, то можно увидеть, что подписи одних и тех же людей сильно отличаются. Некоторые меня просто оговаривают. Я не совершал этих преступлений», – обратил внимание подсудимый.

Напомним, по версии следствия, в 2000 году Нуруллин вместе с другим участником группировки купил два пистолета. Главарь банды сказал им убить лидера ОПГ «Вахитовские» Динара Валеева. Они подкараулили жертву на улице Сююмбике в Нижнекамске и застрелили. Спустя несколько месяцев также по поручению лидера банды, как считает следствие, Нуруллин до смерти забил арматурой начальника головной насосной станции ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт».

На следующем заседании прения продолжатся – с репликами выступят все участники процесса. Гособвинитель указал, что ему нужно подготовиться к ним основываясь на выступлениях подсудимого и его адвоката.