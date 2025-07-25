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Общество 25 июля 2025 18:36

Адвокат Аграновский: За приставание к людям в общественных местах гражданина ждет арест

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За непристойное поведение в общественных местах, в том числе за появление в ненадлежащем виде или за приставания к людям, гражданина ждет штраф в размере до 1 тыс. рублей или арест на 15 суток. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Он отметил, что подобное поведение может быть расценено как мелкое хулиганство.

«Согласно статье 2.1 КоАП РФ, за такое нарушение гражданина ждет административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток», – сказал собеседник агентства.

Адвокат подчеркнул, что под мелким хулиганством подразумевается нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. К этому относятся нецензурная брань в общественных местах, повреждение чужого имущества и оскорбительные приставания к гражданам.

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#общественные места #штрафы #арест #полезная информация
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