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Общество 15 июля 2025 10:53

Адвокат Аграновский предупредил дачников о штрафах за выброс мусора в неположенных местах

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За выброс мусора, повлекшего загрязнение окружающей среды, за пределами специальных мусорных площадок, граждан могут оштрафовать на 10-15 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

«Многие дачники любят собрать в пакетики мусор, потом отвезти куда-нибудь подальше и выкинуть. Ответственность за такие нарушения предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» – прим. Т-и)», – отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что, согласно упомянутой статье, за такой неправомерный сброс мусора граждан ждет административный штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а юрлиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

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#дача #мусор #штрафы #юрист #полезная информация
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