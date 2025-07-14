news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 июля 2025 17:01

Юрист Аграновский предупредил россиян о штрафах за оставленный на пляже мусор

Читайте нас в
Телеграм

Граждан, которые оставляют после себя мусор на пляже, могут оштрафовать на 3 тыс. рублей, а за повторное нарушение – на 5 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Он напомнил, что ответственность граждан за подобные правонарушения прописана в статье 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»).

«Эта статья как раз относится к тем, кто мусорит, и в частности – оставляет после себя мусор на пляже. В этой статье сказано, что несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей», – предупредил собеседник агентства.

Аграновский уточнил, что за повторное в течении года такое же административное нарушение граждан оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Если же аналогичное нарушении зафиксируют со стороны должностных лиц или представителей бизнеса, то их ждет штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

#мусор #пляжи #штрафы #юристы #адвокат #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

Режим беспилотной опасности объявили в Татарстане

13 июля 2025
Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

13 июля 2025