Юрист Аграновский предупредил россиян о штрафах за оставленный на пляже мусор

Граждан, которые оставляют после себя мусор на пляже, могут оштрафовать на 3 тыс. рублей, а за повторное нарушение – на 5 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

Он напомнил, что ответственность граждан за подобные правонарушения прописана в статье 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»).

«Эта статья как раз относится к тем, кто мусорит, и в частности – оставляет после себя мусор на пляже. В этой статье сказано, что несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей», – предупредил собеседник агентства.

Аграновский уточнил, что за повторное в течении года такое же административное нарушение граждан оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Если же аналогичное нарушении зафиксируют со стороны должностных лиц или представителей бизнеса, то их ждет штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.