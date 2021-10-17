Администратор ресторана в Набережных Челнах заплатит штраф за нарушение QR-режима

Набережночелнинский городской суд рассмотрел первое дело об административном штрафе за нарушение QR-режима в отношении администратора ресторана «Базар-мазар». Сумма штрафа составит 20 тыс. рублей, пишут «Челнинские известия».

Нарушение было выявлено во время полицейского рейда 12 октября. Правоохранители зафиксировали, что охрана не проверяет QR-коды посетителей.

Полиция Набережных Челнов постоянно борется с нарушителями антиковидных мероприятий. Теперь стражи правопорядка не только проверяют ношение масок, но и отслеживают работу системы QR-кодов.

В городском суде на рассмотрении находятся еще два дела — в отношении должностных лиц торгового центра и кафе на проспекте Хасана Туфана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что при предъявлении чужого QR-кода жителям Татарстана грозит штраф до 30 тыс. рублей.