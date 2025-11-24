news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 24 ноября 2025 18:11

Администратор центра «Дуслык» предстанет перед судом за массовое отравление детей

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане завершено расследование дела о массовом отравлении в казанском оздоровительно-образовательном комплексе «Дуслык». Перед судом предстанет экс-администратор комплекса, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в январе 2025 года она допустила нарушения санитарных правил, в частности не отстранила сотрудника с признаками инфекционного заболевания, а также допустила к работе в пищеблоке мужчину без медицинских документов. Это привело к массовому отравлению — кишечной и норовирусной инфекцией тогда заболели 38 человек, включая детей.

Уголовное дело направлено в суд.

#Массовое отравление #суд
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
Минниханов: Татарстан по объему налоговых доходов занимает первую позицию в ПФО

Минниханов: Татарстан по объему налоговых доходов занимает первую позицию в ПФО

24 ноября 2025