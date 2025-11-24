Администратор центра «Дуслык» предстанет перед судом за массовое отравление детей

В Татарстане завершено расследование дела о массовом отравлении в казанском оздоровительно-образовательном комплексе «Дуслык». Перед судом предстанет экс-администратор комплекса, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в январе 2025 года она допустила нарушения санитарных правил, в частности не отстранила сотрудника с признаками инфекционного заболевания, а также допустила к работе в пищеблоке мужчину без медицинских документов. Это привело к массовому отравлению — кишечной и норовирусной инфекцией тогда заболели 38 человек, включая детей.

Уголовное дело направлено в суд.