Административно-техническую комиссию Нижнекамского района возглавил Альберт Гарифуллин

Презентация: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике представил нового руководителя административно-технической комиссии. Эту должность занял Альберт Гарифуллин.

Радмир Беляев отметил, что Альберт Равилевич является специалистом с большим профессиональным опытом в данной сфере. Ранее он работал в исполкоме Нижнекамска и возглавлял административно-техническую инспекцию.

Глава района подчеркнул, что административно-техническая комиссия играет важную роль в совместной работе по созданию комфортной и безопасной городской среды, и пожелал Альберту Гарифуллину успехов в новой должности.