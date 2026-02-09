В Нижнекамском районе представили нового руководителя Центра гигиены и эпидемиологии

Презентация: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев начал деловой понедельник с представления нового руководителя Центра гигиены и эпидемиологии в Нижнекамске. Учреждение возглавила Роза Салихова.

Радмир Беляев отметил, что Роза Завдатовна является профильным специалистом с большим профессиональным опытом. В сфере санитарно-эпидемиологического надзора она работает с 1983 года, трудилась в разных районах Республики Татарстан, а теперь вошла в команду Нижнекамского района.

Глава района пожелал новому руководителю успешной работы на ответственном посту. Беляев выразил уверенность, что все задачи, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия жителей, будут выполнены.

