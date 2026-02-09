news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 февраля 2026 08:42

В Нижнекамском районе представили нового руководителя Центра гигиены и эпидемиологии

Читайте нас в
Телеграм
В Нижнекамском районе представили нового руководителя Центра гигиены и эпидемиологии
Презентация: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев начал деловой понедельник с представления нового руководителя Центра гигиены и эпидемиологии в Нижнекамске. Учреждение возглавила Роза Салихова.

Радмир Беляев отметил, что Роза Завдатовна является профильным специалистом с большим профессиональным опытом. В сфере санитарно-эпидемиологического надзора она работает с 1983 года, трудилась в разных районах Республики Татарстан, а теперь вошла в команду Нижнекамского района.

Глава района пожелал новому руководителю успешной работы на ответственном посту. Беляев выразил уверенность, что все задачи, связанные с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия жителей, будут выполнены.

«Все те задачи, которые стоят по благополучию наших жителей, будут выполнены», – сказал он.

#новое назначение
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Казак – это состояние души»: как возник и о чем поет казачий ансамбль из Татарстана

«Казак – это состояние души»: как возник и о чем поет казачий ансамбль из Татарстана

8 февраля 2026
Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

Премия Тукая станет международной? Первый день визита Раиса РТ в Саудовскую Аравию

8 февраля 2026