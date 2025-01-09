Собаки, которые напали на жительницу Зеленодольского района, оказались хозяйскими

Собаки, которые набросились на жительницу поселка Васильево, оказались хозяйскими. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-секретарь администрации Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Как заявили в администрации, инцидент произошел сегодня в микрорайоне «Новый мир» в поселке Васильево. По словам 75-летней пострадавшей женщины, собаки неожиданно набросились на нее около магазина. Пенсионерка упала в лужу и попыталась защититься при помощи электрошокера, после чего ей помогли прохожие.

Представители администрации побеседовали с владелицей животных. По словам женщины, у нее на участке находятся одна взрослая собака и восемь щенков. При этом она признала возможность того, что некоторые животные, включая мать и пару щенков, могут убегать со двора.

Жители соседних домов также поделились своими опасениями, отметив, что собаки принадлежат к бойцовским породам и часто вызывают чувство страха. Тем не менее, владелица настаивает на том, что ее питомцы «этого сделать не могли».

Сотрудники администрации отмечают, что проблема с собаками «далеко не новая».

«Собачья банда, которая орудует в этих местах, предположительно выходит из одних и тех же ворот», – указали в пресс-службе администрации.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность». Следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.