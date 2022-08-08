Администрация Запорожья: Референдум по вхождению в состав РФ пройдет в сентябре

Референдум по вхождению в состав России состоится в Запорожской области в сентябре. Сейчас власти региона решают вопрос с точными датами, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«Подготовка к проведению референдума уже ведется. Его проведение намечено на сентябрь. Точная дата референдума определяется и в ближайшее время будет публично объявлена», — цитирует его РИА Новости.

В ходе спецоперации на Украине, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным, Запорожье и Херсонская область перешли под контроль ВС России. Регионы объявили, что хотели бы войти в состав РФ и планируют провести соответствующие референдумы.

Ранее Рогов сообщал, что для снижения провокаций со стороны Киева референдумы в регионах могут пройти в один день.