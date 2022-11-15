Администрация Херсонской области опровергла фейк о взятии ВСУ города Алешки

Украина вновь пытается «посеять смуту», вбросив очередной фейк об успешном наступлении. На этот раз утверждается, что ВСУ якобы прорвали оборону в районе города Алешки, сообщает администрация региона.

«Обстрелы идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. <...> Украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей», — приводит сообщение РИА Новости.

Сообщения о взятии населенного пункта начали публиковать украинские политики, а советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заметил, что Алешки могут стать первым левобережным городом на Днепре, перешедшим под контроль ВСУ.

Напомним, что это не первый вброс, который пытаются раскрутить ВСУ. Ранее Минобороны России рассказало, что обеспокоенные россияне начали обращаться на горячие линии с вопросами о возобновлении частичной мобилизации. Однако, подчеркнули в ведомстве, проводить подобные призывные кампании в РФ больше не планируется.