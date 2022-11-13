Минобороны: Украина раскручивает фейк о возобновлении частичной мобилизации в РФ

Новость о возобновлении частичной мобилизации в России — это фейк, распространяемый проукраинскими СМИ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что из-за подобных сообщений россияне стали чаще обращаться на специальные горячие линии министерства.

«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население Российской Федерации. Так, возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

В Минобороны вновь подчеркнули, что частичная мобилизация в России завершена и никаких новых мероприятий не предвидится. В такой ситуации необходимо полагаться на информацию из официальных источников либо обратиться за объяснениями к государственным структурам и на специальные горячие линии.

Напомним, что мобилизация в России завершилась еще в конце октября. 28-го числа глава военного ведомства Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину, что в стране завершился призыв запланированных 300 тыс. военнослужащих запаса.