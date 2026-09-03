Администрация Раиса Татарстана выразила соболезнования семье Метшиных
Администрация Раиса Татарстана выразила глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Раиса Метшина.
«Разделяем горечь невосполнимой утраты с супругой – Метшиной Разией Нурулловной и детьми – Айдаром Раисовичем Метшиным, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Ильсуром Раисовичем Метшиным, мэром города Казани; Айратом Раисовичем Метшиным», – говорится в сообщении.
«Скорбим вместе с вами», – добавили в Администрации Раиса Татарстана.