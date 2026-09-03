Скончался заслуженный химик Татарстана и отец мэра Казани Раис Метшин

Заслуженный химик Татарстана Раис Метшин скончался. Он был отцом мэра Казани Ильсура Метшина и депутата Госдумы Айдара Метшина. О смерти Раиса Музагитовича сообщила администрация Нижнекамского района.

Глава района Радмир Беляев отметил вклад Раиса Метшина в развитие Нижнекамска. Метшин приехал в город в период его становления и посвятил ему значительную часть своей жизни.

«Раис Музагитович был из поколения людей, которые создавали Нижнекамск своим трудом. Приехав сюда еще в годы становления города, он посвятил ему многие годы своей жизни, работал на наших предприятиях, передавал свой опыт и знания», – подчеркнул Беляев.

Профессиональная деятельность Раиса Метшина была связана с крупнейшими предприятиями Нижнекамска – нефтехимическим комбинатом и «Нижнекамскшиной». Он много лет работал в промышленности, занимался вопросами охраны труда и безопасности.

Мэр Нижнекамска выразил соболезнования супруге Раиса Метшина Разие Нурулловне, его сыновьям Ильсуру, Айдару и Айрату, а также родным и близким семьи.