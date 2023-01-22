Администрация Новошешминского района отправила автомобиль мобилизованным в зону СВО

Мобилизованным жителям Новошешминского района, которые участвуют в спецоперации на Украине, доставили гуманитарную помощь.

«Этим отважным людям важно знать, что за ними — крепкий тыл, где их любят, ждут, верят в победу и готовы ее приближать всеми силами. И регулярные гуманитарные грузы помогают делу», – говорится в сообщении администрации Новошешминского района.

Фото: пресс-служба администрации Новошешминского района

В сборе гуманитарной помощи участвовали родственники военнослужащих и неравнодушные жители Новошешминского района.

Помимо этого, администрация района отправила нашим бойцам машину Chevrolet Niva.

Фото: пресс-служба администрации Новошешминского района

«19 января уехали [доставлять гуманитарную помощь в зону СВО – прим. Т-и] предприниматели Александр Карпов, Ильназ Сабирзянов и Ришат Ситдиков. Администрация передала машину, которую они туда угнали. Ребятам привезли тепловизор, генератор, газовые горелки, продукты питания, средства личной гигиены, вещи и другие бытовые предметы, которые бойцы просили», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе администрации Новошешминского района.

Военнослужащие уже получили гуманитарную помощь и автомобиль, за что благодарят всех неравнодушных жителей района и волонтеров.

Фото: пресс-служба администрации Новошешминского района

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что врачи Новошешминской ЦРБ передали гуманитарный груз в зону СВО, в который вошли теплые вещи, сладости, бутилированная вода, продукты и т.п.

Кроме того, как сообщили агентству в пресс-службе районной администрации, еще в одном направлении накануне уехал с гуманитарной помощью глава одного из сельских поселений – к своему мобилизованному брату. Таким образом, за неделю волонтеры Новошешминского района отправились в зону СВО с гуманитарной помощью в трех направлениях.