Врачи Новошешминской ЦРБ передали гуманитарный груз в зону СВО

Сотрудники Новошешминской ЦРБ собрали партию гуманитарного груза для наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района.

В состав груза вошло все самое необходимое: теплые вещи, сладости, бутилированную воду, продукты и так далее. Собирали посылки, как говорится, всем миром. Участвовали в организации гуманитарного сбора не только врачи и персонал больницы, к ним присоединились их близкие, друзья и просто неравнодушные жители района.

Сбор гуманитарного груза проходил по инициативе и.о. главного врача больницы Натальи Роменской. Как стало известно «Татар-информу», у медика в зоне СВО служит сын.

«Знакомые и близкие нам люди откликнулись и тоже решили поучаствовать, приносили продукты: сгущёнку, печенье, мед, теплые вещи, купили генератор. Поэтому здесь участие и сотрудников, и неравнодушных жителей района. Я хочу сказать огромное спасибо всему персоналу, жителям за то, что откликнулись.», — сказала и.о. главного врача Наталья Роменская.

Посылки отвезли известные в районе братья-фермеры Александр и Александр Козловы. Они также внесли свой посильный вклад в помощь нашим бойцам – передали им порядка 2,5 тыс. банок тушенки.

Известно, что в ближайшие дни на Украину с еще одним гуманитарным грузом отправится глава одного из сельских поселений Новошешминского района РТ.

