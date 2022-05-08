Администрация Нижнекамска сообщила об ограничении движения транспорта 9 мая

9 мая в Нижнекамске в связи с проведением праздничных мероприятий будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

Так, с 7.30 до 22.00 будет перекрыта улица Спортивная (от остановки Центральной районной больницы до автомойки) и обе стороны улицы 50 лет Октября.

Во время проведения акции «Бессмертный полк» с полудня до пяти часов вечера будет ограничено движение на проспекте Химиков — от Вахитовского кольца до перекреста Строителей-Химиков, включая перекресток и улицу Строителей (от музея до перекрестка Строителей-Химиков).

«Просим водителей заранее планировать свой маршрут движения», — призвали в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах на время репетиции к Параду Победы и 9 мая будет ограничено движение автотранспорта.