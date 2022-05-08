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Ру Тат
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Транспорт
8 мая 2022  12:05
Эльза Кузнецова

Администрация Нижнекамска сообщила об ограничении движения транспорта 9 мая

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9 мая в Нижнекамске в связи с проведением праздничных мероприятий будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

Так, с 7.30 до 22.00 будет перекрыта улица Спортивная (от остановки Центральной районной больницы до автомойки) и обе стороны улицы 50 лет Октября.

Во время проведения акции «Бессмертный полк» с полудня до пяти часов вечера будет ограничено движение на проспекте Химиков — от Вахитовского кольца до перекреста Строителей-Химиков, включая перекресток и улицу Строителей (от музея до перекрестка Строителей-Химиков). 

«Просим водителей заранее планировать свой маршрут движения», — призвали в администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах на время репетиции к Параду Победы и 9 мая будет ограничено движение автотранспорта.

#нижнекамский район
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