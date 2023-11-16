Администрация Камских Полян объяснила причину перебоев с водоснабжением

Без питьевой воды остались жители Камских Полян Нижнекамского района Татарстана в начале ноября. Водоснабжение в домах полностью отключали несколько раз, самое длительное отключение длилось более суток. Причинами послужили обмеление Камы и аварии на системах водоснабжения, сообщил «Татар-информу» руководитель исполкома Камских Полян Олег Жуков.

«Вода забирается с поверхности Камы не механически, а самотеком. Когда уровень реки упал до критической отметки, вода на водозаборе не набиралась, произошло его отключение. На очистные сооружения вода перестала подаваться, трубы осушились. Мы поставили более мощный насос, чтобы быстрее накачать воду для подачи в поселок. После этого случился прорыв трубопровода в месте соединения между трубами», – рассказал он.

По данным спикера, на системах водоснабжения Камских Полян этой осенью произошли две крупные аварии. В поселке Камские Поляны проживает около 15 тыс. человек. Среднесуточный объем потребления воды с учетом предприятий составляет 1,3-1,4 тыс. кубов, однако большую часть ценного ресурса потребляют жители.

Подробнее о перебоях с водой в Камских Полянах читайте в материале «Татар-информа» «Это беспредел!»: Камские Поляны страдают без воды из-за обмеления реки Камы».