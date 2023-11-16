«Это беспредел!»: Камские Поляны страдают без воды из-за обмеления реки Камы

Водоснабжение в домах Камских Полян полностью отключали несколько раз, самое длительное отключение продолжалось более суток

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы сидим без воды! Это беспредел и халатное отношения к людям!»

Без питьевой воды остались жители Камских Полян Нижнекамского района Татарстана этой осенью. Водоснабжение в домах полностью отключали несколько раз, самое длительное отключение продолжалось более суток. В это время в трех районах поселка можно было набрать лишь техническую воду. Под объявлением об аварийных работах на сетях водоснабжения в паблике Нижнекамска люди оставили немало сообщений, полных негодования.

«Нижнекамск, мы все в поселке с 1 ноября сидим без горячей воды, а со 2-го числа сидим и без холодной. Никакого водоснабжения. Это беспредел и халатное отношение к людям! Водовозки говорите? Да, есть! Хочу отметить, вода техническая, а не питьевая. Обязаны обеспечить питьевой водой!

Мы, взрослые, может быть, и потерпели бы, но это уже не в первый раз! У нас маленькие дети, их тоже нужно кормить, мыть, стирать вещи и т.д., в поселке также живут бабушки и дедушки, которые не могут сходить за водой, инвалиды лежачие совсем, за ними тоже нужен ежедневный уход!» – описала ситуацию Милана Нигматуллина.

Другой пользователь соцсети Ильнур пожаловался, что 5 ноября утром в магазинах были раскуплены все емкости для воды, а на родниках образовались очереди.

В соцсетях люди оставили немало сообщений, полных негодования Скриншот / vk.com/kampovk

«При понижении уровня воды до 46-47 метров происходит аварийное отключение насосов»

Чтобы прояснить ситуацию с водоснабжением, «Татар-информ» отправил запросы в администрацию Камских Полян и Нижнекамска, а также в местный «Водоканал». Во всех трех инстанциях причину отсутствия воды объяснили обмелением Куйбышевского водохранилища и Камы.

«В осенний период 2023 года регулярно происходят перепады уровня воды в источнике водоснабжения – Каме. При понижении уровня воды в Каме до отметки 46-47 метров по Балтийской системе (БС) происходит аварийное отключение насосов на водозаборных сооружениях и прекращается забор воды из водного источника. Периодическое выключение и включение насосов приводит к авариям на водоводе речной воды», – сообщил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по ЖКХ Максим Парамонов.

Чиновник пояснил, что водовод речной воды проложен от водозаборных сооружений до водоочистной станции в две линии протяженностью по 7,1 км каждая. Одна из линий находится в ветхом состоянии, имеет износ 100% и для эксплуатации непригодна. Уровень износа второй линии – 72%, и на ней частично стальная труба заменена на полиэтиленовую. Этот водовод был введен в эксплуатацию еще в 1987 году.

Директор МКП «Водоканал» Денис Леушин в свою очередь подтвердил, что когда уровень воды в Каме доходит до критической отметки, на насосной станции первого подъема водозаборных сооружений происходит экстренное отключение насосов и прекращается забор воды из реки.

«Ситуация, связанная с обмелением Куйбышевского водохранилища, в том числе Камы, повлияла на работу водозаборных сооружений, а именно привела к неоднократной приостановке забора воды из водного источника и временному прекращению поставки питьевой воды населению и социальным объектам», – отметил он.

По его данным, снижение уровня воды в Каме на качество питьевой воды не повлияло. Сейчас уровень воды в реке соответствует требованиям, которые необходимы для стабильной работы водозаборных сооружений.

Причину отсутствия воды объясняют обмелением Куйбышевского водохранилища и Камы Фото: стоп-кадр видео tatarstan24.tv

«Поставили более мощный насос, случился прорыв трубопровода»

Оказывается, из-за падения уровня Камы на системах водоснабжения Камских Полян произошли две крупные аварии. Подробнее о них рассказал руководитель исполкома Камских Полян Олег Жуков. Он пояснил, что в поселке проживает около 15 тыс. человек. Среднесуточный объем потребления воды с учетом предприятий составляет 1,3-1,4 тыс. кубов, однако большую часть ценного ресурса используют жители.

«Вода забирается с поверхности Камы не механически, а самотеком. Когда уровень реки упал до критической отметки, вода на водозаборе не набиралась, произошло его отключение. На очистные сооружения вода перестала подаваться, трубы осушились. Мы поставили более мощный насос, чтобы быстрее накачать воду для подачи в поселок. После этого случился прорыв трубопровода в месте соединения между трубами. Аварийная ситуация возникла сразу после запуска, но ее обнаружили в середине октября. Первое отключение из-за низкого уровня воды было в начале октября», – рассказал Жуков.

Авария была устранена, но в начале ноября воду в домах пришлось отключать повторно. Перебои с водоснабжением люди ощущали в период с 1-го по 5-е число этого месяца.

«Когда первая авария была устранена, началась подача воды на водоочистные сооружения, где были пустые резервуары. Вода поступала плохо, так как засорились фильтры. Оказалось, что это все связано с другим порывом технического водовода, где были старые трубы», – пояснил Жуков.

Водоснабжение в домах было отключено 4 ноября в 21 час вечера и длилось более суток.

«5 ноября с утра порыв установили, водозабор включили в 12 дня, вода пришла на водоочистные сооружения через 2-3 часа, резервуары с чистой водой начали заполняться. Но есть такая проблема – для заполнения этих резервуаров насосы включаются при определенном уровне. До этого уровня вода набиралась до 20 вечера. Потом она была подана в поселок. С тех пор все работает в штатном режиме», – продолжил Жуков.

Олег Жуков: «Вода забирается с поверхности Камы не механически, а самотеком. Когда уровень реки упал до критической отметки, вода на водозаборе не набиралась, произошло его отключение» Фото: стоп-кадр видео tatarstan24.tv

«Нужно установить вакуумные насосы»

По данным пресс-службы Минэкологии Татарстана, уровень Куйбышевского водохранилища в верхнем бьефе на середину ноября составляет 50,17 метра по БС, при этом отметки вблизи Казани и Нижнекамска, согласно данным гидропостов «Верхний Услон» и «Елабуга», составляют соответственно 50,25 и 50,68 метра. На аналогичную дату прошло года уровень водохранилища в верхнем бьефе был на 115 см выше, чем в 2023 году. Сбросные расходы на водохранилище в ближайшее время Росводресурсы сокращать не будут.

«Уровень воды на Каме не повышается. Поэтому мы пришли к мнению, что нужно установить вакуумные насосы, обратились за помощью в район, и район с данным вопросом вышел на уровень республики. Думаю, что в течение этого года они будут установлены. Когда будут вакуумные насосы, мы сможем водозабор запускать при уровнях ниже критической отметки», – сообщил Олег Жуков.

Однако пока насосов на водозаборе нет, а это значит, что могут опять случиться форс-мажоры? На этот вопрос собеседник «Татар-информа» ответил так: «Могут. Но пока вода держится. Каждый день докладывают, что вода на Каме стоит на том уровне, на котором работает водозабор и наполняются резервуары».

По его словам, раньше в Камских Полянах таких серьезных проблем с водоснабжением не было.

«Я работаю в исполкоме более 10 лет и не помню, чтобы вода до такого критического уровня падала на Каме. За мое время работы такое в первый раз. В 2010 году таких перебоев не было», – сказал руководитель исполкома Камских Полян.

Из-за падения уровня Камы на системах водоснабжения Камских Полян произошли две крупные аварии Фото: стоп-кадр видео tatarstan24.tv

«Возможно, дожди поднимут уровень Куйбышевского водохранилища»

Спикер также объяснил, почему во время отключений водоснабжения для жителей поселка не был организован подвоз питьевой воды. Оказывается, не нашлось подходящих резервуаров.

«Все резервуары, в которых мы подвозили воду, предварительно обдавали горячей водой. Но это не тот уровень, чтобы подавать питьевую воду. Воду набирали из Шереметьевского сельского поселения с водонапорной башни», – пояснил Олег Жуков.

Сейчас администрация поселка задумывается о закупке подходящих емкостей для питьевой воды, чтобы в случае аварийной ситуации заполнить их и обеспечить нужды населения.

Как известно, Кама является основным источником питьевой воды не только для Камских Полян, но и для других поселков и городов республики. К примеру, для Нижнекамска. Однако там проблем с обеспечением водой из-за обмеления реки пока не возникало. Интересно, почему?

«У них, видимо, критическая отметка на водозаборе установлена ниже, чем наша», – ответил Жуков.

Чтобы подобные ЧП не случались впредь, сейчас вопрос по Камским Полянам решается на уровне Правительства республики.

«Думаю, такого больше не случится, природа нам поможет. Наконец-то пошли дожди. Возможно, они поднимут уровень Куйбышевского водохранилища», – заключил Олег Жуков.