news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
11 января 2023  14:49

Администрация Эрдогана опровергла сообщения о поставках кассетных боеприпасов на Украину

news_top_970_100

Анкара не поставляла Киеву кассетные боеприпасы американского образца. Информацию об этом опроверг источник в администрации Президента Турции, сообщает РИА Новости. 

Источник подчеркнул, что подобные сообщения нацелены на подрыв мирных усилий Турции.

«Вы просите от нас комментировать дезинформацию. Разве вы не видите, что Турция — единственная страна, которая работает для установления мира? Президент Эрдоган — единственный лидер, который может говорить с обоими лидерами, которому доверяют», – заявил он.

Ранее в Кремле усомнились в достоверности сообщений о том, что Турция с ноября поставляет на Украину кассетные боеприпасы.

#Турция #боеприпасы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное