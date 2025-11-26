news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 ноября 2025 13:00

Администрация Альметьевского района призвала жителей не кормить голубей возле подъездов

Читайте нас в
Телеграм

Дератизация в жилом фонде Альметьевска и Альметьевского района проводится регулярно, не реже одного раза в месяц. Дополнительные внеплановые мероприятия по дератизации также проводятся по заявкам жителей. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе исполкома Альметьевского района.

«Деятельность по дератизации осуществляется специализированными подрядными организациями, с которыми управляющие компании заключают соответствующие договоры. Основные обрабатываемые помещения – подвалы и чердаки жилых домов. В работе используются высокоэффективные препараты, такие как "Броме" и "Бромус", а также таблетки "Цунами"», – сообщили в пресс-службе.

Также дератизационные работы регулярно проводятся в образовательных учреждениях – детских садах и школах, спортивных школах, общественных местах – парках и скверах. Расходы на эти цели покрываются за счет средств местного бюджета, предусмотренных в сметах муниципальных учреждений.

Жителей Альметьевска также призвали не кормить голубей возле подъездов жилых домов.

«Мы обращаем внимание на важность соблюдения санитарных норм и правил благоустройства. К сожалению, эта проблема существует не только в Альметьевске. Сердобольные жители, желающие помочь бездомным животным и птицам, делятся едой возле подъездов, высыпают ее на люки, не задумываясь, что это может стать причиной размножения крыс и тараканов. Напоминаем, что кормление животных должно осуществляться таким образом, чтобы не создавать антисанитарных условий и не подвергать опасности соседей», – подчеркнули в пресс-службе.

Подробнее о том, какие опасные инфекционные заболевания могут переносить грызуны и кто должен бороться с мышами и крысами, читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
«35 опасных инфекций и мусофобия»: татарстанцы жалуются на нашествие грызунов
«35 опасных инфекций и мусофобия»: татарстанцы жалуются на нашествие грызунов
#крысы #грызуны #санитарные обработки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

25 ноября 2025
Более 54 тыс. земельных участков получили многодетные семьи Татарстана

Более 54 тыс. земельных участков получили многодетные семьи Татарстана

26 ноября 2025