Адиль Ширинов: «Соллерс» в ближайшее время представит новые модели автомобилей

«Соллерс» рассматривает новые проекты на рынке коммерческих автомобилей в тех нишах, которые не представлены локальным производством в России, сообщил в интервью «Татар-информу» председатель совета директоров компании «Соллерс» Адиль Ширинов.

По словам Ширинова, новые партнеры и новые проекты появятся в обозримом будущем. «Пока не могу раскрывать подробности, но в ближайшее время мы представим новые модели и на платформах нынешнего технологического партнера, и на платформах других партнеров», – заявил он.

Он также прогнозирует, что по мере насыщения спроса автомобильный рынок восстановится к прежним значениям в ближайшие 2-3 года.

«Отрасль выйдет из этого кризиса в новом качестве – с развитыми национальными центрами компетенций в технологиях и компонентной базе, с инвесторами, полностью ориентированными и сфокусированными именно на российском рынке, с новой линейкой в полном смысле отечественных автомобилей под российскими брендами», – считает он.

Подробнее – в материале «Адиль Ширинов: «Автомобильный рынок восстановится в ближайшие 2-3 года».