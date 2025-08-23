«Адаптация вместо изоляции»: как в Татарстане предлагают работать с детьми мигрантов

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил создать адаптационные курсы для детей мигрантов, чтобы помочь им выучить русский язык и полноценно учиться в школах республики. Эксперты считают, что их изоляция лишь усугубит проблему, а системная работа даст детям шанс получить качественное образование и снизит социальное напряжение в обществе.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Как вы ребенка в школу не пустите? Где он должен быть?»

С этого года вступили в силу новые правила приема в школу детей иностранцев. Теперь при поступлении нужно подтвердить законность их нахождения на территории России и пройти тестирование на знание русского языка.

«За четыре месяца приемной кампании тестирование успешно прошли 151 из 173 заявившихся детей», – заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки, прошедшем вчера в Иннополисе.

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что для всех школьников и студентов, которые слабо владеют русским языком, необходимо обеспечить его изучение, организовать адаптационные курсы для детей мигрантов.

«Мы не можем без мигрантов – это наши трудовые ресурсы», – отметил Минниханов.

Дело в том, что работники из-за рубежа нужны в связи с интенсивным развитием экономики Татарстана и возрастающей потребностью в трудовых ресурсах. В прошлом году валовой региональный продукт достиг исторического максимума – 5,2 трлн рублей и продолжает набирать обороты.

Рустам Минниханов: «Любой ребенок за три-четыре месяца выучит язык» Фото с сайта Раиса Татарстана

Часть мигрантов приезжает с семьями, так как федеральное законодательство это позволяет. Возникает закономерная задача адаптации и интеграции в российский социум всех прибывающих иностранных граждан.

«Откуда мы возьмем (трудовые ресурсы, – прим. Т-и)? И в большинстве они (мигранты, – прим. Т-и) – законопослушные трудоспособные граждане. Среди своих тоже хватает [незаконопослушных граждан]. Надо работать системно. Как вы ребенка в школу не пустите? Где он должен быть? Что он, виноват, что язык не знает? Выучит. Любой ребенок за три-четыре месяца выучит язык. Ничего страшного. Это же ребенок, он не виноват. Надо бережно к ним относиться», – подчеркнул Раис РТ.

«Считаем, что нужно следовать установке Президента России»

Республика последовательно выступает за выработку четких алгоритмов работы с детьми приезжих, не владеющих русским языком. В основе позиции – интересы татарстанских школьников: они должны иметь полноценный доступ к образованию и не должно быть задержек в образовательном процессе. При этом важно помнить и о правах ребенка в целом, в том числе тех детей, кто приезжает вместе с родителями из-за рубежа.

В декабре прошлого года об этом уже заявлял спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. В интервью «Татар-информу» он отмечал, что норма Федерального закона об образовании о тестировании детей иностранцев на знание русского языка нужна, в этом нет сомнений, ведь для успешного обучения в школе учащиеся должны владеть русским языком, иначе им сложно будет освоить программу.

Фарид Мухаметшин: «Чужих детей, как известно, не бывает» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, на предприятия Татарстана приезжают работать граждане многих государств, иногда с семьями. И часто возникает вопрос, как организовать обучение детей-школьников на время их пребывания в России, адаптировать к новым социально-культурным условиям.

«Остается вопрос, как быть школьнику, который этот тест не пройдет. Речь ведь не просто об иностранце. Мы, прежде всего, говорим о человеке. О ребенке, которого не имеем права оставить один на один со своей проблемой. Чужих детей, как известно, не бывает… Есть и другая сторона: если не мы наладим контакт с теми, кто к нам приезжает, то его наладит кто-то другой – например, криминалитет», – подчеркивал Мухаметшин.

Ранее о том, что необходимо выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми мигрантов, которые не владеют русским языком или плохо его знают, заявлял Президент России Владимир Путин.

«Выработать алгоритм работы, а не придумать способ изоляции от общества! Поэтому и считаем, что нужно следовать установке Президента России», – прокомментировал заявление Путина спикер татарстанского парламента.

Рамис Музипов: «В Татарстане есть годами наработанные практики по адаптации детей мигрантов к жизни и учебе в России» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Курсы адаптации – это серьезный шаг к социализации детей приезжих»

Адаптационные языковые курсы для детей мигрантов станут рабочим инструментом, который позволит им быстрее освоить русский язык. И это не какая-то уступка, а защита интересов детей через выстроенную систему. Единые правила остаются неизменными: обучение ведется на русском языке, а курсы лишь обеспечивают возможность выполнить это требование.

Главное, что предлагается, – создать отдельные программы, которые позволят педагогам заниматься с классами эффективно, при этом не перегружая учителей лишней работой.

Заместитель министра образования РТ, руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов в беседе с «Татар-информом» подчеркнул, что в Татарстане есть годами наработанные практики по адаптации детей мигрантов к жизни и учебе в России.

«Опыт работы с ними на протяжении долгого периода времени позволяет им наиболее оптимально в ускоренном темпе осваивать русский язык. Это же только закон был принят сейчас. А фактически такая же работа проводилась, и это называлось ‘’входная диагностика’’», – заявил замминистра.

Он напомнил, что сейчас в школах республики успешно учатся более 3 тыс. детей мигрантов.

Тимур Кадыров: «Людям, которые приезжают сюда как иностранные граждане, конечно же, необходимо социализироваться. И для этого обязательно знание русского языка» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мигранты же не только сейчас пришли. То же самое касается собеседования перед поступлением в первый класс, чтобы определить уровень знаний, посмотреть, какие проблемы есть у ребенка, и дать рекомендации, как их исправить», – рассказал Музипов.

Директор Дома Дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров также отметил, что в республике уже достаточно хорошо выстроена работа по адаптации детей мигрантов и имеется большой опыт в сфере социализации.

«В целом если говорить об обучении детей-мигрантов, то я абсолютно положительно отношусь к этому вопросу, потому что людям, которые приезжают сюда как иностранные граждане, конечно же, необходимо социализироваться. И для этого обязательно знание русского языка», – сказал Кадыров.

По его словам, курсы адаптации – это серьезный шаг к социализации детей приезжих жителей Татарстана.

«Без знания языка дети будут замыкаться в своей среде»

Системный подход к любому вопросу подтверждает, что Татарстан – регион практических решений. Здесь опираются не на эмоции, а ищут реальные механизмы решения проблемы. Предложение Рустама Минниханова по социализации детей мигрантов является примером именно такого решения.

Образование становится ключевым инструментом интеграции. Дети мигрантов, получая знания и профессию, становятся частью экономики и общества, а не проблемой на периферии. Изоляция и закрытые «школы диаспор» лишь усиливают отчуждение, тогда как Татарстан строит интеграцию, а не параллельное общество.

Доктор наук, профессор КФУ Татьяна Титова в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» подчеркнула, что республике не обойтись без трудовых кадров, привлеченных извне. А дети этих людей не виноваты, что их привезли в незнакомую среду. Поэтому помощь в освоении языка – это первый шаг в адаптации таких детей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вопрос, как мне кажется, для нашей республики совершенно очевиден, и ответ лежит на поверхности. С точки зрения реальной ситуации в регионе закономерно, что Раис Татарстана предложил инициативу. Я его прекрасно понимаю и эту инициативу поддерживаю», – сказала Титова.

По мнению профессора, необходимо учитывать, что регионы нашей большой страны неоднородны по своему национальному составу, экономической ситуации и другим показателям. От множества таких факторов и должен зависеть подход к решению задач в миграционной сфере.

Она подчеркнула, что без знания языка дети будут замыкаться в своей среде. А это может привести к различным правонарушениям просто в силу того, что они не будут ничем заняты и не будут понимать, что такое местное сообщество. И курсы адаптации помогут этого избежать, тем более что в республике проживает большое количество представителей разных национальностей и отношение к ним очень лояльное.

«Мы же не знаем, может быть, эти дети в будущем будут работать на нашу экономику. И эти дети должны, соответственно, разделять наши духовно-нравственные ценности, любить Россию. А для этого они должны быть в социуме – в нашем социуме», – подчеркнула профессор.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Освоение культурных норм происходит через язык»

Системная работа с детьми снижает риски маргинализации и криминализации, а значит, укрепляет социальную стабильность. Адаптация детей сегодня – это меньше конфликтов в будущем, меньше разделения на «своих» и «чужих».

Образование остается лучшим способом избежать социальных проблем: ребенок, владеющий языком и профессией, не становится источником угроз, а наоборот – получает шанс реализовать себя и внести вклад в развитие республики.

Доцент кафедры истории Татарстана, антропологии и этнографии КФУ Елена Фролова считает, что инициатива не только поможет детям мигрантов быстрее и качественнее адаптироваться к новым реалиям, но и понизит градус напряженности со стороны принимающего населения, и наши дети будут в безопасности, когда приезжие будут адаптированы, будут знать язык, культуру, обычаи и местные традиции. В своей позиции она опирается на данные проводимых в Татарстане этносоциологических исследований, в том числе опросов, фокус-групп и интервью.

«Представители принимающего населения регулярно говорят о том, что мигранты должны приезжать и должны усваивать наши культурные нормы. А как происходит освоение культурных норм? В первую очередь через язык», – отметила она.

«Поэтому данная инициатива как раз будет способствовать освоению мигрантами культурных норм принимающего населения. Они ориентированы именно на успешную адаптацию в принимающем сообществе, нацелены на изучение русского языка, поэтому данная инициатива должна им в этом способствовать», – добавила этнолог.