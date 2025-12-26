Ад Костылевых, ренессанс или декаданс Валиевой, самый спорный ЧР: обзор «фигурки»

Предпоследняя неделя в 2025 году в отечественном фигурном катании ознаменовалась самым неоднозначным чемпионатом России, окончанием самой строгой дисквалификации Камилы Валиевой и возможным окончанием эпопеи семьи Костылевых и академии Плющенко. Подробнее – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: соцсети Камилы Валиевой

«Такого ада еще не встречал». Костылева живет и работает у нового тренера. Это конец эпопеи?

Громкая и болезненная история в российском фигурном катании подошла к концу. Евгений Плющенко официально прекратил работу с 14-летней чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой. Теперь Лена, для которой Плющенко стал уже четырнадцатым наставником в карьере, будет тренироваться у Софьи Федченко и, как оказалось, уже живет у нее вместе с Горбачевой.

Интересно, что Плющенко заявил, что больше не может работать в сложившейся атмосфере взаимоотношений с семьей Костылевых. Он вновь поднял тему очень непростого нрава и излишнего вмешательства в тренировочный процесс мамы фигуристки, Ирины Костылевой, обвинив ее в жестоком психологическом давлении на дочь и назвав это «адом» и «дикостью», с которыми впервые столкнулся за восемь лет тренерской работы. В конечном итоге он признался, что матери фигуристки запретили появляться на катке его академии из-за скандалов и оскорблений.

«Видит Бог, что я и вся наша команда боролись за нее до конца. Мы терпели, уступали, шли навстречу, закрывали глаза и уши, но, как оказалось, не все зависит иногда от спортсмена, и тренера, и всей команды. Я знаю, как Лене сейчас очень больно и тяжело, однако есть условия, лишенные здравого смысла, на которые мы никогда не пойдем», — написал двукратный олимпийский чемпион, отметив, что никогда не перестанет поддерживать Костылеву-младшую.

Фото: соцсети Елены Костылевой

Он признался, что никогда не сталкивался с подобным и выразил поддержку самой Лене. «Я восемь лет занимаюсь тренерской деятельностью и в профессиональном спорте был больше 25 лет. Однако такого ада не встречал. Это дикость для любого вида спорта!» — рассказывал Плющенко ранее.

Новым пристанищем для фигуристки стала группа Софьи Федченко. Новая наставница подтвердила переход и сообщила, что Лена будет жить у нее, как и ее другая взрослая воспитанница — Алина Горбачева, тоже исполняющая сложные четверные прыжки.

При этом, к чести Федченко, нужно признать, что она идет на огромный риск, учитывая всю предысторию фигуристки и ее мамы. Все-таки пятнадцать тренеров за столь короткую карьеру – звучит как клеймо на всю жизнь и далеко не самый лучший бэкграунд.

Софья Федченко заявила, что не боится истории с матерью Лены, отметив, что читает не «фигурнокатательные чаты», а книги. Более того, она уверена, что конкуренция внутри школы между двумя талантливыми фигуристками пойдет им на пользу. Сама Горбачева, по словам тренера, поддержала приход Костылевой. Они уже даже записывают совместные видео с танцами для TikTok и другие липсинги.

Фото: соцсети Елены Костылевой

Однако переход вызвал критику не со стороны Плющенко, а со стороны Федерации фигурного катания России. Ее президент Антон Сихарулидзе раскритиковал смену тренера вне установленного «трансферного окна», хоть и не стал препятствовать тренировкам.

Теперь главный вопрос — сможет ли этот, уже пятнадцатый в карьере Лены, переход стать окончательным и стабильным. Впереди у юниорки важные старты, а у сообщества фигурного катания — надежда, что скандалы наконец останутся в прошлом.

Возвращение Валиевой. Ждать ренессанса или декаданса?

Сколько копий было сломано на теме возвращения или не возвращения Камилы Валиевой на профессиональный лед после столь продолжительной дисквалификации. Один лагерь любителей «фигурки» утверждал, что уроженка Казани давно оставила надежду на вход в профессиональный спорт и окончательно увлеклась социальной и даже политической деятельностью.

И действительно, Камила активно пользовалась своей популярностью, принимая участие в различных экономических форумах, на форумах для молодежи, снималась в сериалах и рекламных интеграциях и на званых ужинах с большими людьми в костюмах. Большинство представителей этого лагеря сходилось во мнении, что Валиева вскоре уйдет в политику, а спорт ей уже не столь интересен.

Однако, несмотря на отстранение, фигуристка упорно заявляла, что хочет посоревноваться еще, и продолжала тренироваться. И не обманула ожидания своих болельщиков. Она постепенно приобщилась к школе Татьяны Навки – сначала через шоу, а потом и вовсе стала подопечной тренера Светланы Соколовской.

Накануне, 25 декабря, дисквалификация наконец-то завершилась. А 23 декабря CAS удалил с официального сайта полную мотивировочную часть своего решения, состоящую из 129 страниц, висевшую там с 7 февраля 2024 года.

Но и здесь мнения разделились. Да, Валиевой всего 19 лет – только начало осознанной жизни для любого человека. Ей еще кататься и кататься. Тем более что талант у девочки огромный. Как часто отмечает в интервью нашему изданию серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова: «Камила поцелована Богом».

Однако такой долгий простой без большого спорта означает, что Валиевой нужно работать сверх своих возможностей. За эти годы в отечественной фигурке появилось много девочек, которые прыгают четверные не хуже, но в более юном теле.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Тут многое зависит от того, мотивирована ли Камила работать в два раза больше остальных. Все работали и хотели быть не хуже Камилы. В данной ситуации ей нужно приложить в десять раз больше усилий. Вопрос в том, насколько она к этому готова и насколько велико желание. Повторюсь, ничего невозможного нет», — рассуждает бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт в интервью «Чемпионату».

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова вторит фигуристке, сводя все к личной мотивации работать больше, чем она когда-либо это делала.

«Все зависит только от нее и ее желания, понимания, оценки. Потерянное время – это очень серьезный срок для любого вида спорта, а для фигурного катания особенно. Гипотетически возможно, потому что она же не прекращала выступать, участвовать в шоу, была тренировочная подготовка. Но вопрос уровня», - сказала Журова «Матч ТВ».

Чемпионат России: лучший в истории в мужских катаниях и полное разочарование – в женских

Чемпионат России, прошедший на минувших выходных, оставил крайне противоречивые впечатления. С одной стороны, это был просто волшебный ЧР в мужском катании. Петр Гуменник стал Петром Первым, подтвердив звание лучшего российского фигуриста в ожесточенном гладиаторском противостоянии с Евгением Семененко.

Семененко выступил почти безупречно, показав стальной характер. Однако его чистый прокат с четырьмя четверными прыжками оказался чуть менее сложным, чем фантастическая, но очень рискованная программа Гуменника. Петр осознанно пошел на огромный риск, включив в программу пять четверных прыжков. Идеального катания не вышло, но его воля, холодный расчет и блестящее владение «мелочами» — дорожками шагов и вращениями — принесли долгожданный титул чемпиона России с суммой в 304.95 балла.

А вот у девушек все вышло куда более смазано. Мало того, что большинство фигуристок оказались недовольны судейством, которое, по их мнению, «натягивало» необходимые баллы нашим «международникам», так еще и сама олимпийская надежда России Аделия Петросян просто провалила произвольную программу.

Несмотря на блестящую короткую программу с тройным акселем, ключевые прыжки в произвольной были исполнены с ошибками. Эта небезупречная победа вместо уверенности перед Олимпиадой-2026 в Милане оставила ощущение психологического срыва под грузом ожиданий. Подарков от судей на Олимпиаде не будет, а времени набрать форму и уверенность осталось критически мало. В итоге многие признали, что третья победа Петросян на чемпионате России стала пирровой.

Фото: © Михаил Шаров / fsrussia.ru

Второе место заняла Алиса Двоеглазова, набравшая в произвольной программе больше очков, чем Петросян. Алиса не сдержалась и репостнула в соцсетях видео болельщиков с критикой судейства.

В парном катании развернулась своя драма. Золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чей путь к победе был неровным: они допустили ошибки и падение. Однако их выступление включало уникальный четверной выброс-сальхов.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, напротив, катались почти идеально, но их трагедия случилась на последних секундах — неожиданное падение. Этот срыв отодвинул их на второе место с минимальным отставанием всего в 0.66 балла. Такая разница при разном качестве катания вызывает серьезные вопросы. Но, как ни парадоксально, именно такие горячие споры и скандалы могут вернуть интерес публики к парному катанию после периода стагнации.