Алена Леонова: «Хуснутдинова напоминает мне Камилу в таком же возрасте»

Серебряная призерка чемпионата мира и участница Олимпийских игр Алена Леонова в интервью «ТИ-Спорту» поделилась своими ожиданиями от стартующего сегодня этапа Гран-при России в Омске, перспективах новых звездочек Тутберидзе Дины Хуснутдиновой и Алисы Двоеглазовой, а также о возвращении Камилы Валиевой. Подробнее – в интервью.





Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

«На акселе Хуснутдинова не остановится, на чемпионате России она будет бороться за призовые места»

– Хуснутдинова в уже первый свой сезон выиграла бронзу сначала на первом этапе, потом золото в Казани. Вы отмечаете рост Дины или остаетесь при своем мнении, что она ничем пока сильно не выделяется среди учениц Тутберидзе?

– Просто здорово, что появилась еще одна конкурентка с ультра-си! Я увидела тройной аксель: очень классный, легкий, здоровский. Но пока что, грубо говоря, по второй оценке она проигрывает всем. Понятно, она только втягивается, вливается в элиту. Но можно уже сказать на сто процентов, что это перспективная фигуристка, которая на одном акселе не остановится. Я думаю, что там и четверные будут – может, в конце сезона или в следующем.

А во-вторых, не побоюсь этого сравнения, она где-то напоминает мне маленькую Валиеву. Когда Камила была в таком же возрасте. И если она так же будет развивать все свои качества, то это тоже будет уникальная спортсменка, которая, как Камила, владеет и вращениями, и скольжением, и прыжками. А это очень важно, потому что иногда ты прыгаешь, но катаешься не очень. А если у тебя все хорошо получается, то здесь, конечно, это уже другой класс.

Поэтому ей можно пожелать только роста. Ну и я уверена, что она будет обязательно прогрессировать. Думаю, уже в Кубке России, возможно, мы что-то еще новенькое увидим. И я думаю, что она будет в претендентах на призовые места в Кубке России.

– Она будет бороться за медали?

– При чистом прокате, конечно. Если у человека есть козыри в рукаве в виде ультра-си, ну конечно, он будет выигрывать, потому что ты так не натянешь эти компоненты тому, кто их не прыгает. Это нереально. Ты можешь поднять их, но не так сильно, как, например, если она прыгнет два акселя. Поэтому она тут просто возьмет техникой.

– Вы уже сказали, что на одном акселе она не остановится и обязательно будет что-то еще. Как считаете, это Этери Тутберидзе и ее помощники так работают над психологией спортсменок, чтобы они не боялись требовать от себя большего, чем сами от себя ожидали?

– Скажу так: наверное, ей легко дается. Но скажу такое ключевое слово: пока. Пока ей легко дается, пускай она это делает, и я думаю, что она это сама тоже понимает.

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

«Камила Валиева поцелована Богом, ей ничего не стоит вернуться на прежний уровень»

– К слову об упомянутой Камиле Валиевой. Туктамышева высказалась, что Камила очень сильно прибавляет, сделав этот вывод по ее выступлениям на шоу Татьяны Навки. Насколько можно отталкиваться от шоу в такой оценке?

– В техническом плане она там установила все элементы, да. Но в плане того, что эти элементы надо внедрить в программу и прокатать чисто, – здесь пока не знаю, не могу ничего спрогнозировать. Потому что одно дело исполнять элементы отдельно и совсем другое – делать их под музыку в программе. Но я уверена, что Камила будет над этим работать. Мне кажется, у нее вообще такая идея фикс – вернуться и всех победить. Поэтому я буду лично очень рада, потому что ее катания действительно не хватает.

– Часто говорят, что это вообще одна из самых талантливых фигуристок на своем веку. Насколько талант может помочь, учитывая такой простой без соревнований?

– Мне кажется, что если у тебя есть талант, то ты его не потеряешь. Можно разучиться что-то прыгать, если не катался. Но можно и заново научиться это прыгать. А когда ты просто, буду говорить, называть вещи своими именами, поцелованный Богом – я вообще в ней не сомневаюсь. Не думаю, что у нее какие-то трудности возникнут с этим.

– А разве изменения в теле не вносят свои коррективы спустя два с половиной года?

– Нет, она пришла сейчас в форму. Она и в этом теле прыгнет. Кстати, я вам так скажу, что на Олимпиаде-то плюс-минус она была уже не в девочкином теле. А там она прыгала аксель. На командном турнире все свои четверные она отпрыгала уже в том теле. Там она уже не была «девочкой на шаре». Поэтому, если она будет в том весе, в котором она была, в тех кондициях, во всех параметрах, то ей ничего абсолютно не стоит.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Как считаете, нужно ли Камиле сразу заявляться на большие турниры с места в карьер, сразу во всех Гран-при участвовать или, может быть, постепенно возвращаться с спорт?

– А на какие турниры заявляться, на мемориалы различные? Ну можно, конечно. Я бы вообще, ну как бы, ее и на прокат бы пригласила в следующем сезоне на открытый, если бы я могла это сделать. Это же интересно, необычно, неожиданно, будет круто!

В общем-то, любые соревнования – это хорошо. Естественно, ей надо набрать именно ту соревновательную форму, чтобы и с головой подойти, свободно, и всё чтобы у нее получилось. Надо чуть-чуть где-то поднакататься, повыступать. Поэтому я думаю, что она начнет с каких-то более простых соревнований. Не забываем, что ей сначала надо отобраться еще на эти Гран-при.

«Дикиджи более стабильно выступает, но по катанию и подаче мне ближе Гуменник»

– Сегодня стартует Гран-при в Омске. Среди мужчин главное противостояние состоится между Гуменником и Дикиджи. Раньше всегда говорили, что Гуменник не столь стабилен, как Дикиджи. Вы согласны с этим?

– Давайте не будем забывать, в какой форме был Гуменник в сентябре и в какой форме был Дикиджи. Я ходила на открытый прокат, так что я помню, в какой форме был Дикиджи в сентябре. Поэтому Гуменник был в звенящей форме.

На данном этапе, наверное, стабильнее будет Дикиджи. Потому что он отдохнувший, свежий, только набирает форму. У него уже есть первое место, он прекрасно себя чувствует, он пойдет и сделает свою работу.

А Гуменник пока находится в таком состоянии, что еще не собрал произвольную программу. Он, в принципе, по-моему, еще ни разу не собрал свою произвольную программу целиком чисто, если не ошибаюсь. Он же на отборе к Олимпиаде тоже не очень хорошо откатался. Поэтому какой-то внутренней уверенности просто нету. В этом плане стабильнее все-таки Дикиджи. Но по катанию, по подаче, по передаче образа мне ближе Петя.

– Когда выбрали Гуменника на олимпийский отбор в Пекине, вас это удивило?

– Совсем нет. Я думаю, что решающим фактором все-таки было, что Гуменник принимал когда-то участие в международке, а Дикиджи ни разу. Но я была бы рада любому выбору, любой достойный: Семененко, Кондратюк. А выбор в пользу Пети – ну прекрасно!

Фото: fsrussia.ru

– Глеб Лутфуллин всегда где-то рядом с этими ребятами, но всегда чего-то не хватает, чтобы забраться на самую вершину. Чего именно не хватает?

– Я не знаю, пока он какой-то разобранный. Я очень надеюсь, что к чемпионату России он очухается. Я вот наблюдаю за ним сколько стартов, и что-то где-то не клеится. А сейчас конкуренция-то на самом деле жесткая будет. У нас вот Макар Игнатов классно себя показал. Савосин тоже. Пока что я не вижу Лутфуллина рядом с ребятами, которых мы называли.

«Надеюсь, что Двоеглазова уже на этом Гран-при будет вне конкуренции»

– У девочек, помимо Хуснутдиновой, уже обратила на себя внимание Алиса Двоеглазова, которая тоже одержала победу на втором этапе Гран-при. Есть у нее шанс повторить успех в Омске в противостоянии с Горбачевой?

– Конечно, есть. Она же владеет четверными прыжками, причем не самыми легкими, один из них – лутц. Я уверена, Алиса потихоньку подбирается к пику формы. Есть какие-то неудачные моменты, я как раз комментировала Мемориал Панина и смотрела, как она там бедная вся разложилась на льду. И это все понятно, это только начало было, первый взрослый сезон, втягивание.

Фото: fsrussia.ru / Мария Евтеева

Я надеюсь, что она маленькими шажками все-таки уже на этом старте будет вне конкуренции, если у нее получатся четверные прыжки. Ну и к чемпионату России, я тоже думаю, она будет во всеоружии.

«Такие ситуации, как у Плющенко, мобилизуют»

– Евгений Плющенко летел с большими трудностями до Омска со своими юниорками. Насколько вообще это может повлиять на итоговые результаты? Ведь в фигурном катании имеют значение мельчайшие детали: подготовка, отдых…

– Ну сколько они летели? Что, они с самолета пошли прыгать? Если прилетели в день соревнований и уже буквально за несколько часов, то такие ситуации очень мобилизуют, наоборот. В целом – да, трудности иногда бывают. Когда приболел – раз, и ты сразу мобилизуешься и делаешь свой лучший результат.

Вот если бы судьи не прилетели, тут да. А так я думаю, что это не должно помешать. Тем более что вроде Костылева пока лидирует, если я не ошибаюсь.