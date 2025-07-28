Абый на СВО: как бывший сотрудник исполкома Челнов стал командиром взвода

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сдержанный, сосредоточенный, немногословный – для своих сослуживцев он – Абый, то есть «дядя». Такое прозвище военнослужащий получил еще в Казанском танковом училище – по первым буквам имени и фамилии. Сегодня Абый – командир взвода артиллерийского подразделения в зоне спецоперации. Он участвует в СВО с 2022 года, мобилизовали его одним из первых.

До призыва он работал в исполкоме Челнов – специалистом отдела обеспечения безопасности населения. Курировал профилактику правонарушений, взаимодействовал с МВД, ФСБ, прокуратурой, отвечал за мобилизационную подготовку и бронирование.

«Работал в профилактике правонарушений – это мое направление было, и также мобилизацию курировал – воинский учет и бронирование. По взаимодействию с силовыми структурами участвовал в заседаниях, организовывал проверки объектов на антитеррористическую защищенность», – вспоминает военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Как отмечает его бывший руководитель Рауф Мингалеев, Абый всегда был человеком долга.

«Он пришел к нам из центра занятости, по направлению для бывших военнослужащих. Офицер, окончивший Казанское танковое училище – это подкупает. Военный человек всегда справится с задачами. Отвечал за безопасность, народные дружины, проверки. Работал четко, с полной отдачей», – рассказал Мингалеев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сейчас, будучи на передовой, Абый продолжает защищать мирное население, только уже в новых регионах России. Его работа – не менее напряжённая, чем в исполкоме.

«Нам поступает информация со штаба – работают “птичники”, передают координаты. Командиры принимают решения, мы вводим данные, прицеливаемся и работаем по цели. Корректируем по разрывам», – рассказывает он.

Самым запоминающимся стал его первый бой – в Авдеевке.

«Мы прикрывали штурм – двумя орудиями. Начали в два часа ночи, закончили в четыре дня, когда уже все снаряды использовали. Это был мой первый опыт… Потом уже все стало по команде: есть цель – стреляешь», – вспоминает он.

Сейчас, по словам военнослужащего, изменилась тактика. Вместо артиллерии все чаще применяются FPV-дроны и сбросы, но и бронетехника врага по-прежнему опасна – танки периодически выходят на позиции.

На время краткосрочного отпуска – а он у бойца впервые за три года – Абый приехал в родной город, где встретился с коллегами по прежней работе, с мэром города Наилем Магдеевым, рассказал об обстановке на фронте.

«Приехал первым делом к нам, к коллегам, чтобы поделиться впечатлениями. Он, правда, немногословный, но рассказал, насколько смог, о службе. Мы благодарны за мужество и героизм. Молимся, чтобы он вернулся живым и здоровым», – отметил градоначальник.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мэр пообещал собрать индивидуальные наборы для всех бойцов из взвода Абый – всего их шестеро. Трое – тоже челнинцы, один – из Тукаевского района. По словам мэра, бойцы должны почувствовать, что командир вернулся из отпуска не с пустыми руками, а с теплой заботой от родного города.

«Твои бойцы должны почувствовать, что ты побывал в отпуске. Все наши национальные вкусные блюда должны быть у вас на столе», – подчеркнул он.

Гуманитарная помощь, по словам бойца, поступает регулярно, особенно от Татарстана и Башкирии.

«Когда был в районе Авдеевского завода – смотрю: все машины с номерами 16 RUS и 02. Башкирия, Татарстан. Мы еще шутили: “Только Татарстан, что ли, машины присылает?”», – рассказал он.

По словам помощника мэра Рамиля Файсханова, за время проведения СВО Наиль Магдеев лично встретился с 388 мобилизованными, провел 25 встреч. Все пожелания бойцов фиксируются и исполняются – будь то экипировка или необходимая техника.

Сейчас у Абыя всего 14 дней отдыха. Он планирует провести их рядом с самыми дорогими людьми – родителями.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.