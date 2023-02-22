Абсолютный ноль: почему в Татарстане стагнирует сектор энергетики?

Динамика в энергетике обычно синхронна колебаниям в потребляющих отраслях

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Общий индекс промпроизводства в республике оказался равен 106,6%

В отличие от добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств энергетика является инфраструктурной, то есть обеспечивающей, отраслью. Динамика в этом сегменте обычно синхронна колебаниям в потребляющих отраслях. Поэтому индекс в 100% выглядит странным.

Напомним, Росстат исчисляет индекс промышленного производства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей, а также в еще одном сегменте – «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за 2018 год, взятый в качестве базисного.

По итогам 2022 года рост в Татарстане показала и добыча (на 5,2%), и обработка (на 8,2%). В результате общий индекс промпроизводства в республике оказался равен 106,6%. В то время как в целом по России аналогичный показатель ушел в минус – до 99,4%. Среднероссийские показатели и добычи, и обработки также оказались не слишком радужными – в добыче был зафиксирован микроскопический рост на уровне 0,8%, а в обработке – падение на 1,3%. Энергетика в целом по России тоже стагнировала – индекс составил 100,1%.

В сегменте водоснабжения и отходов и в Татарстане, и по России было зафиксировано сокращение – на 8,9% и 6,1% соответственно. Однако в объеме отгруженных товаров на эту отрасль приходится всего 1,3%. На энергетику, впрочем, тоже – лишь 3,7%. Тем не менее отрасль важная. И если по России колебания «около нуля» в ней легко объяснимы, то интересно, почему «абсолютный ноль» случился в Татарстане, экономика которого в целом за 2022 год выросла, особенно в сегменте обрабатывающих производств (на них приходится более 70% в отгрузке). Почему так получилось?

В этот же вид деятельности входит и то, что обычно относят к «теплоснабжению» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Производство электроэнергии выросло, а тепла – сократилось

Для начала – пару слов о том, что входит в вид деятельности, который в общероссийском классификаторе назван «обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха». Нетрудно догадаться, что, прежде всего, входит производство электроэнергии на всех видах электростанций (тепловых, атомных, гидроэлектростанциях, блок-станциях и возобновляющих источниках энергии), а также ее передача до узловых подстанций, а от них – до конечных потребителей. То есть деятельность как генерирующих компаний вроде «Татэнерго» или ТГК-16, так и сетевых организаций (в Татарстане, прежде всего, «Сетевой компании»).

Кроме того, учитывая специфику республики, уровень газификации которой достиг 99,51%, в «энергетику» также включают производство и распределение газа по газораспределительным сетям. Однако сюда не входит ни добыча голубого топлива, ни его транспортировка по трубопроводам на дальние расстояния.

Наконец, в этот же вид деятельности входит и то, что обычно относят к «теплоснабжению», – производство, передача и распределение пара и горячей воды, а также для «мощности и прочих целей» (сюда входят поставки пара промышленным потребителям). Также сюда включают и «кондиционирование»: производство и распределение охлажденного воздуха и льда (как в пищевых, так и в непищевых целях, например для охлаждения).

По данным Татарстанстата, производство электроэнергии в республике по итогам 2022 года выросло на 3,4%, до 28,1 млрд кВт·ч. А вот пара и горячей воды произвели на 4,1% меньше, чем в 2021-м, – более 54,5 млн Гкал. На выработку и первого, и второго ресурса может влиять и погодный фактор (особенно это характерно для тепловой энергии). Но в целом можно сделать вывод, что как минимум электроэнергетика в Татарстане в прошлом году росла. Более того, по данным РДУ Татарстана, по итогам 2022 года в республике на 3,6% выросло и потребление – до более 33 млрд кВт·ч.

«Речь уже идет не про то, что в цехах лампочки энергоэффективные вкручивают. Речь идет о крупных проектах модернизации основных технологических цепочек» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В республике с каждым годом растет энергоэффективность»

Еще один момент, о котором нужно помнить, – в 2022 году в Татарстане выросла и добыча, и обработка. Но в добыче сырой нефти и природного газа рост составил всего 3,5%, а в обработке фантастическую динамику показали отрасли, которые не относятся к энергоемким: производство компьютеров, лекарств, бумажных изделий и кожи. Из таких же отраслей существенно выросло только производство кокса и нефтепродуктов – на 13% (в целом по стране отрасль ушла в минус на 0,4%), а также металлургия, в Татарстане базирующаяся на электроплавильном переделе – на 9,3% (по РФ – минус 0,8%).

При этом производство химических веществ и химических продуктов фактически стагнировало – минус 0,6% (по стране – минус 3,8%), а резиновых и пластмассовых изделий – падало (на 3,5%, по РФ – на 0,8%). На 10% просело и производство автотранспорта (по стране – на 44,7%).

По мнению доктора технических наук, заведующего кафедрой «Промышленная теплоэнергетика и системы теплоснабжения» Казанского государственного энергетического университета Юрия Ванькова, секрет такого расхождения в показателях в Татарстане прост – в республике с каждым годом растет энергоэффективность.

«Мы просто раньше стали всем этим заниматься, вот и результаты. Например, “Татнефть” давно поставила задача каждый год минимум на 2% сокращать энергопотребление, и мы видим все эти результаты, так как проводим обследования предприятий. И другие компании тоже не отстают. И тут речь уже идет не про то, что в цехах лампочки энергоэффективные вкручивают, такие низко висящие плоды уже давно сняли. Сейчас речь идет о крупных проектах модернизации основных технологических цепочек. Это видно даже в теплоснабжении, причем занимаются и в “Татэнерго”, которым вроде бы надо больше продать тепла. Но нет, они ставят погодозависимую автоматику, вот и снижение. Это все очень хорошо. Мы видим, что растет эффективность производств», – заявил «Татар-информу» ученый.

С ним согласен и ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. «Возможной причиной могла стать модернизация энергосетей, борьба с потерями электроэнергии, замена приборов учета. Рост производства в республике мог быть обеспечен за счет развития собственной генерации предприятий, что привело к отказу от услуг “большой” энергетики. Также не исключено, что электроэнергия промышленными предприятиями приобреталась в других регионах, где ее стоимость ниже. Возможно, сработала и борьба с энергопотерями, что помогло промышленным потребителям увеличить объемы производства, не наращивая потребление электроэнергии», – сообщил «Татар-информу» аналитик.

При этом, отмечает Баранов, на ситуацию в энергетике Татарстана в 2022 году могла повлиять и «высокая волатильность на рынке нефти и газа. По оперативным данным Росстата, индекс производства и распределения газообразного топлива в 2022 году в республике составил 91,2%. Возможно, потребители сократили потребление, что привело к уменьшению производства».

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