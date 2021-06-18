Абсолютный батыр в Набережных Челнах уедет с Сабантуя на новом автомобиле

Городской Сабантуй-2021 в Набережных Челнах состоится 19 июня. Гости праздника плуга смогут увидеть зрелищное состязание по национальной борьбе корэш. Абсолютный батыр поединков получит в награду барана весом 120 килограммов и ключи от автомобиля «Лада Веста», пишут «Челнинские известия».

За главный приз будут бороться 150 спортсменов со всей России. Судьей соревнований станет заслуженный мастер спорта Айдар Гилаев.

Достаточно представителен и состав спортсменов. Среди борцов заявлены батыр Сабантуя-2019 Ранис Гилязетдинов, аспирант Набережночелнинского института КФУ, а также обладатель звания «Абсолютный батыр-2018» Эльдар Хамитов, сотрудник строительной фирмы. В этом году он уже показал свою подготовку — на Сабантуе в Тукаевском районе Татарстана ему вручили барана и сертификат на 20 тыс. рублей.

Жителей и гостей города ждет масштабное театрализованное представление «Национальные узоры Сабантуя» («Сабан туеның милли бизәкләре»). В нем примут участие более тысячи артистов и творческих коллективов.

В программу спортивных состязаний на центральном и малом майданах парка «Прибрежный» включены бросок пня на дальность и перетягивание автомобиля. Также участники Сабантуя смогут проявить свою силу и ловкость в гиревом спорте, лазании на вертикальный 33-метровый столб, армспорте, беге в мешках, беге с коромыслом и ведрами с водой, бое мешками на буме, заготовке дров. Победителям вручат сертификаты на сумму от 900 до 4 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что абсолютный батыр Спасского района РТ получил в подарок барана и верблюда.