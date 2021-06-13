Абсолютный батыр Спасского района РТ получил в подарок барана и верблюда

Абсолютным батыром Спасского района Татарстана стал Ришат Сагиров в весовой категории 100 кг. Организаторы мероприятия вручили борцу в подарок живого верблюда по кличке Димка и барана.

Ришат — мастер спорта по национальной борьбе на поясах. Его тренером выступает его отец, тоже в прошлом чемпион, а ныне тренер спортшколы «Олимп» Ильнур Сагиров.

Соперником в финальном поединке стал его младший брат — Раиль Сагиров. Он стал вторым батыром праздника плуга.

«От спонсора верблюжьей фермы Ришат Сагиров получил в подарок верблюда и барана, а Раиль — плоский телевизор», — рассказал ИА «Татар-информ» главный редактор местного издания «Новая жизнь» Евита Саможенова.

Ришат — с зеленым поясом, Раиль — с красным. Посередине Ильнур Сагиров.

Подарки батырам вручал глава Спасского района РТ Фаргат Мухаметов. Кроме того, в жизни Ришата недавно произошло радостное событие — у него родилась дочь.

Также на Сабантуе, который проходил на живописном озере Рабиги, чествовали передовиков сельского хозяйства Спасского района. Таковыми по итогам посевных работ 2021 признаны несколько механизаторов. Их пригласили на сцену, где в торжественной обстановке Фаргат Мухаметов, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Спасского района Дмитрий Савинов вручили заслуженные награды.

Дипломами первой степени, красными почетными лентами и подарками отмечены Сергей Макаров (КФХ Планин И.А.), Рамиль Гилячев (КФХ Мухаметов Р.В), Александр Субботник (КФХ Синицин А.А.), Владимир Никифоров (КФХ Семушкин Ю.А.), Вазых Рашитов (КФХ Хамидуллин Д.М.).

Почетной грамоты Министерства сельского хозяйства РФ за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе удостоен начальник производственно-маркетингового отдела управления сельского хозяйства и продовольствия Спасского района Анатолий Советников.

Кроме того, были отмечены те, кто внес существенный вклад в развитие сельского хозяйства Спасского района: Виктор Тареев (механизатор, ветеран труда, стаж работы 44 года), Минсабир Гайнуллин (механизатор, стаж в сельском хозяйстве — 43 года), Алексей Елизаров (водитель, стаж — 31 год), Татьяна Ходалова (доярка, стаж — 30 лет, депутат Верховного Совета СССР 10-11 созывов).