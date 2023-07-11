Абсолютный батыр на празднике «Питрау» получит полмиллиона рублей

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На республиканский праздник кряшенской культуры Питрау в село Зюри Мамадышского района традиционно соберутся сильнейшие борцы Татарстана и ближайших регионов страны. Они покажут зрелищные поединки борьбы «корэш». Абсолютный батыр получит полмиллиона рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела культуры исполкома Мамадышского района Степан Спиридонов.

По словам спикера, борцы будут бороться в разных весовых категориях. Взрослые мужчины будут соревноваться в шести весовых категориях. Для юношей предусмотрены 9 весовых категорий. Победителям в разных возрастных и весовых категориях также вручат денежные призы.

Также в программе праздника запланированы игры на воде «Күңел ачу» и игры у костра «Арулану». «Большое озеро в селе Зюри создано искусственным образом. На нем в светлое время суток будут проводиться соревнования на лодках, на катамаранах. Также проведем много интересных игр, которые народ раньше сам придумывал для развлечения. Мы используем эти традиции», — отметил спикер.

Степан Спиридонов заметил, что подготовка к празднику «Питрау» ведется с зимы. «Мы связались с фольклорными ансамблями, изучили их репертуар. Также отсмотрели борцов. Более месяца на площади ведутся ремонтные и отделочные работы. Были построены новые сооружения, мосты. Мы постарались, чтобы праздник не потерял своего содержания и засиял новыми красками», — заключил спикер.

Напомним, на празднике, который является завершающим в череде торжеств традиционной культуры народов республики под эгидой Ассамблеи народов РТ, ожидают 50 тысяч гостей со всей России.