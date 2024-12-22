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«Абсолютный батыр» Мусин рассказал о своих родителях на телемарафоне
Российский борец по поясной борьбе корэш, по борьбе на поясах Булат Мусин стал участником телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит сегодня в Татарстане. Ведущие поинтересовались у спортсмена, кто является для него примером.
«Мои же родители являются для меня примером. Они дали мне твердое воспитание и на своем примере всегда показывали, что нельзя сдаваться и нужно идти вперед, несмотря на жизненные трудности и разные преграды. Думаю, эти качества и легли в основу моего успеха в большом спорте», – сказал Мусин.
Он пришел в студию ТНВ со своими родителями – Маратом и Рамзией Мусиными, а также сестренкой Чулпан. Мама известного спортсмена – заведующая Чертушкинского СДК, а отец – сотрудник группы быстрого реагирования НОП «Сибирь» ТНХ. Сестренка Чулпан учится в шестом классе.
30-летний Булат Мусин – борец по поясной борьбе корэш, по борьбе на поясах, обладатель Кубка мира по корэш 2017 года, чемпион мира по борьбе на поясах 2020-го, 2022 года, многократный победитель чемпионатов России и всероссийских соревнований, мастер спорта России по корэш, Заслуженный мастер спорта России по борьбе на поясах. В 2024 году он стал обладателем титула «Абсолютный батыр» на втором Международном Иртышском Сабантуе в Омске.
фото: скриншот трансляции
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